Англійський Сандерленд зацікавлений у підписанні нападника Зорі та збірної України Назарія Русина. Про це повідомляє ТаТоТаке.
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Варіанти для Русина
У минулому чемпіонаті Сандерленд фінішував на 6 місці в Чемпіоншипі – другому за силою дивізіоні Англії. "Чорні коти", які 6 разів ставали чемпіонами Британії, ставлять за мету повернутися в АПЛ. Допомогти Сандерленду виконати завдання повинен український форвард.
Це не єдиний варіант продовження кар'єри форварда. Новий наставник Шахтаря Патрік ван Леувен, який чудово знає можливості Русина, бажає бачити Назарія у складі "гірників".
Русин у Зорі
- Нагадаємо, що на початку минулого сезону Назарій Русин став повноцінним гравцем Зорі. За даними Transfermarkt, луганці заплатили за форварда 250 тисяч євро.
- Під керівництвом ван Леувена гра Русина засяяла новими фарбами. 24-річний нападник став найкращим бомбардиром Зорі в минулому чемпіонаті. На його рахунку 13 влучних пострілів у 30 матчах.
- Цікаво, що голландець часто використовував Назарія не на його рідній позиції центрфорварда, а вінгера.
- Підсумком успішного сезону став виклик Русина в табір збірної України.
- Відзначимо, що контракт Назарія з луганцями діє до 30 червня 2025 року. Трансферна вартість становить 2 мільйони євро.