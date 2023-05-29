Фахівці швейцарського тижневика CIES Football Observatory Weekly Post провели цікаве дослідження. Туніська професійна ліга стала лідером за нестандартним показником.

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Складна ноша тренерів

Швейцарці дослідили 60 різних світових чемпіонатів, їхньою ціллю було дізнатися, скільки тренерів вищих дивізіонів не змогли допрацювати поточний сезон до кінця. Лідером за кількістю звільнень в еліті країни стала Туніська професійна ліга з показником у 100%. Усі 16 тренерів чемпіонату Тунісу, які стартували на чолі свого клубу у нинішній кампанії, були звільнені по ходу сезону. Такий результат став унікальним, тобто у жодному з 60 досліджених ліг такий показник повторений не був.

Компанію Тунісу на верхівці "таблиці" скали три балканські країни. У боснійській (12 команд) та македонській (11 колективів) вищих лігах лише по одному тренеру відпрацювали увесь сезон від початку до кінця (91,7% та 90,9% звільнених). Під час проведення сербської Суперліги роботу втратили 14 з 16-и наставників (87,5%).

Найменш радикальними виявилися "теплі" країни. Лідером даного списку стала Індія (11 клубів в чемпіонаті), де відбулася лише одна відставка тренера протягом сезону (9,1%). На другій та третій позиціях переліку опинилися Мальта – 3 з 14-и звільнених коучів (21,4%) та Австралія, де з посадою попрощалися 3 з 12-и тренерів (25%).

До речі. Серед топових чемпіонатів найбільше відставок відбулося в АПЛ – 11 з 20-и наставників (55%), найменше – у Серії А (7 з 20-и, 35%).

Щодо Української Прем'єр-ліги, то у наш чемпіонат опинився на 44-ій сходинці з 60. В українському елітному дивізіоні від початку до кінця сезону кампанію не змогли провести 7 з 16-и тренерів (43,8%). Зокрема, до змін вдалися такі колективи, як Олександрія, Металіст, Рух, Львів, Металіст 1925, Минай та Інгулець.