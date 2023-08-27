Мохамед Салах погодився залишити Ліверпуль. Єдині, хто був здатен змінити думку іменитого нападника – клуб із Саудівської Аравії.

Варте уваги Чарівник Мессі забив дебютний м'яч в МЛС та витяг Інтер Маямі з дна таблиці: відео голу

Переплюнувши Роналду

Єгипетський футболіст покине кордони Європи та перебереться до Близького Сходу. Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп до останнього не хотів відпускати Салаха, проте Мохамеда підштовхнулися на доленосний крок. Аль-Іттіхад, у якого за спиною величезна фінансова сила, все ж зумів перехилити ваги на свою користь у боротьбі за єгипетського нападника.

Іменитий вінгер отримуватиме у Саудівській Аравії зарплатню у розмірі 320 мільйонів євро на рік, до того ж за підсумками кожного сезону на рахунок Салах "капатиме" ще по 6 мільйонів євро бонусних (Роналду отримує близько 200 мільйонів євро на рік у Аль-Насрі). Сторони планують оформити угоди на три футбольні кампанії. Та от і Ліверпуль не залишиться ображеним у даній ситуації. Діло в тому, що Аль-Іттіхад виплатить "мерсисайдцям" 100 мільйонів євро за Мохамеда, що зробить його рекордним трансфером для азійського регіону.

Нагадаємо. Аль-Наср нещодавно реалізував перехід гравця збірної Португалії Отавіо, заплативши за нього Порту 60 мільйонів євро. Таким чином, наразі саме португальський півзахисник – рекордний трансфер саудитів.

Також відомо, що Салах проведе останній матч у футболці Ліверпуля уже 27-го серпня. Тоді "червоні" зійдуться у поєдинку проти Ньюкасла в рамках АПЛ, після чого єгипетський гравець відправиться у Париж, де підпише угоду із Аль-Іттіхадом. Варто відзначити, що Мохамед провів у складі "мерсисайдців" 7 сезонів, у яких встиг зіграти у 307 матчах, забити 187 голів та віддати 80 результативних передач. Салах із Ліверпулем вигравав чемпіонат Англії, а також тріумфував у Лізі чемпіонів.

Зіркові гравці, які переїхали у Саудівську Аравію