Не те, що ті два гопники московські, – Козловський скандально привітав Берінчика з перемогою

Президент Руху Григорій Козловський привітав українського боксера Дениса Берінчика з перемогою над росіянином Ісою Чанієвим. Він також згадав двох українських боксерів.

Президент Руху: Берінчик – козак

Козловський прокоментував пост в "Брутального Футболу" в інстаграмі. Він неоднозначно висловився про двох український боксерів.

До теми Денис Берінчик декласував Ісу Чанієва: відео кровавого бою

Красень, вітаємо. Не те, що ті два гопники московські, які є тупими ватниками, зі своїми попами-фсбешниками. А ось Берінчик – справжній козак, – написав Козловський.

Ймовірно, що президент Руху мав на увазі Василя Ломаченка та Олександра Усика.



Привітання Козловського в інстаграмі / Фото скриншот зі сторінки БФ

Скандал з українським прапором

Василь Ломаченко переміг ганського боксера Річарда Коммі та став володарем титулу WBO Inter-Continental.

Після тріумфу Ломаченко з'явився у ринзі з прапором, проте не звичним для останніх боїв синьо-жовтим. Стяг, яким закутався українець нагадував прапор Іспанії.

Виявилося, що Василь святкував перемогу з прапором свого рідного міста – Білгород-Дністровського, що на Одещині.

Такий вчинок викликав неоднозначну реакцію вболівальників.

Володимир Кличко був одним із перших, хто негативно відреагував на цю ситуацію.

Згодом в інстаграмі Ломаченка з'явилося відео телеканалу "Спас", що належить Московській патріархії. На архівному ролику російський рок-музикант та поет Петро Мамонов прочитав свій вірш.

Річ у тім, що російського діяча внесли до бази "Миротворець" через візити до півострова та заперечення російської агресії щодо України.