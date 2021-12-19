Президент Руха: Беринчик – казак

Козловский прокомментировал пост "Брутального Футбола" в инстаграме. Он неоднозначно высказался о двух украинских боксерах.

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Красавец, поздравляем. Не то, что те два московских гопника, которые являются тупыми ватниками, со своими попами-фсбешниками. А вот Беринчик – настоящий казак, – написал Козловский.

Вероятно, президент Руха имел в виду Василия Ломаченко и Александра Усика.



Поздравление Козловского в Инстаграме / Фото скриншот со страницы БФ

Скандал с украинским флагом

Василий Ломаченко победил ганского боксера Ричарда Комми и стал обладателем титула WBO Inter-Continental.

После триумфа Ломаченко появился в ринге с флагом, однако не привычным для последних боев сине-желтым. Стяг, которым укутался украинец, напоминал флаг Испании.

Оказалось, что Василий праздновал победу с флагом своего родного города – Белгород-Днестровского, что в Одесской области.

Такой поступок вызвал неоднозначную реакцию болельщиков.

Владимир Кличко был одним из первых, кто негативно отреагировал на эту ситуацию.

Впоследствии в инстаграме Ломаченко появилось видео телеканала "Спас", принадлежащего Московской патриархии. На архивном ролике русский рок-музыкант и поет Петр Мамонов, прочитал свое стихотворение.

Дело в том, что российского деятеля внесли в базу "Миротворец" из-за визитов на полуостров и отрицания российской агрессии в отношении Украины.

Достойно внимания! Денис Беринчик провел 6-ю защиту титула WBO International. Его соперником был россиянин Иса Чаниев. В итоге украинец одержал победу и успешно защитил титул.