Не страждаю через це, – Усик про недооцінку перед боєм з Джошуа
Джерело:ютуб-канал GARNEKSPORTS
Непереможний Олександр Усик 25 вересня зустрінеться з чемпіоном світу Ентоні Джошуа. Експерти та букмекери вважають британського боксера фаворитом поєдинку. Усик запевняє, що взагалі не думає про те, що його недооцінюють.
Усик: Якщо люди хочуть так вважати, то це їхні проблеми
34-річний Усик заявив, що він просто виходить у ринг та робить свою справу. Водночас статус андердога – не займає думки боксера.
Це цікаво Джошуа назвав найбільшу загрозу зі сторони Усика
Я не думаю про те, що я андердог. Я готувався, пройшов дуже складний тренувальний табір. Андердог, не андердог – я виходжу і роблю те, що роблю. Я дуже люблю боксувати,
– сказав Усик.
Олімпійський чемпіон Лондона відмовився розкривати деталі своєї підготовки до поєдинку з Джошуа.
"Ви знаєте, питання ставлять практично однакові, тому відповідати теж буду шаблонно. Я більше робив упор на те, щоб... Блін, я зараз не буду розповідати всі свої секрети. Так що я практично відпочивав, а за мене працював мій тренер", – зазначив Олександр.
На завершення Усик додав, що люди можуть недооцінювати його, проте це їх проблеми.
Я взагалі не думаю про те, що мене недооцінюють. Якщо люди хочуть так вважати, то це їхні проблеми, а не мої. Так що я через це не страждаю,
– резюмував боксер.
Що відомо про поєдинок Усик – Джошуа
- Боксери проведуть бій 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Всі квитки на бій були продані в перший же день.
- Джошуа в поєдинку з Усиком захищатиме титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO. У випадку поразки Джошуа має право на реванш.
- Якщо зустріч боксерів завершиться внічию або ж поразкою Усика – реванш не передбачений. Усик завершив підготовку до поєдинку та прибув зі своєю командою у Лондон.
- За інформацією ЗМІ, гонорар Джошуа складе понад 17 мільйонів євро. Водночас заробіток Усика – близько 3 мільйонів євро.