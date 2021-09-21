Джошуа: Усик звик битися з такими хлопцями, як я
31-річний Джошуа переконує, що найбільша загроза зі сторони Усика полягає в тому, що український боксер – шульга.
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Яка найбільша загроза, яку несе мені Усик на боксерському рингу? Я б сказав, що це позиція лівші. Він бився з багатьма ортодоксами, але під час тренувального табору я готувався до цього,
– сказав британець.
Разом з тим, Джошуа запевнив, що під час тренувального табору вивчив, як йому потрібно діяти проти українця.
"Я дізнався, де мені потрібно ставити ноги, як контролювати лівшу і, в цілому, в який момент потрібно завдавати удар у відповідь", – зазначив Ентоні.
За словами британця, небезпека полягає в тому, що Усик звик битися з боксерами, які сповідують його стиль.
Небезпека полягає в тому, що він звик битися з такими хлопцями, як я. Протягом усієї кар'єри, його суперники діяли практично однаково в бою з ним. Але останні три місяці, мені довелося готуватися до нього, тому я можу сказати, що адаптувався,
– резюмував чемпіон світу.
Усик – Джошуа: головне про бій
- Досі непереможний Олександр Усик та Ентоні Джошуа зустрінуться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". На поєдинку очікується аншлаг, адже всі квитки були продані в перший же день.
- У бою з Усиком британець захищатиме титули чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF, IBO. У випадку поразки Джошуа втратить титули, але отримає шанс їх повернути.
- Для Ентоні передбачений реванш. Якщо ж зустріч боксерів завершиться внічию або ж поразкою Усика – реванш не передбачений.
- Український боксер уже завершив підготовку до поєдинку та прибув зі своєю командою у Лондон.