Гливинський: Без коментарів про Маліновського

Пресконференція Олександра Петракова була дуже дивною. Тренер збірної України дуже "сухо" та одним реченням відповідав журналістам.

Детальніше Так буде завжди, – ображений Петраков дав лаконічну пресконференцію перед Фінляндією

Лунало й питання про відсутність Руслана Маліновського. Однак на нього Петраков не відповів. Його випередив прессекретар збірної України Олександр Гливинський.

Він скасував запитання журналіста: "Руслан Маліновський мало грає, мало має часу на полі. Чи є якісь проблеми?"

Гливинський коротко відповів, аргументуючи усе тим, що Маліновського зараз немає у команді. Тому не слід коментувати такі рішення тренерського штабу.

Маліновського зараз немає в команді. Це було рішення головного тренера не викликати його до збірної. Тому без коментарів про нього. Вибачте,

– сказав Гливинський.

Відзначимо, що Петракову не притаманно так спілкуватись із пресою. Наставник завжди розширено відповідав на запитання. Але тепер буде зовсім інакше.

Дивна ситуація Петраков – Маліновський

Футболіст Аталанти випав з основи збірної України після того, як команду очолив Олександр Петраков. Тренер став наступником Андрія Шевченка, який повністю довіряв півзахиснику. Маліновський отримав мало ігрової практики у перших двох матчах збірної під керівництвом Петракова.

У ЗМІ поширилась інформація, що між Маліновським та Петраковим конфлікт.

Раніше цю ситуацію прокоментувала дружина футболіста. Роксана запевнила, що між її чоловіком та наставником немає жодних напружених стосунків, а панує робоча атмосфера.

Гравець достроково покинув розташування збірної перед контрольним спарингом із Чехією. Разом із ним поїхали й декілька інших збірників. Новий тренер України зробив різке висловлювання щодо поведінки Маліновського у національній команді.

Згодом Маліновський вперше прокоментував такі слова Петракова на своїй сторінці в інстаграмі. Футболіст зазначив, що ввічливо запитався тренер, чи може він покинути "синьо-жовтих" перед матчем з Чехією та почув: "Хочеш їхати – їдь".

Матч Фінляндія – Україна відбудеться 9 жовтня о 19:00.