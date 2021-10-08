Гливинський: Без коментарів про Маліновського
Пресконференція Олександра Петракова була дуже дивною. Тренер збірної України дуже "сухо" та одним реченням відповідав журналістам.
Детальніше Так буде завжди, – ображений Петраков дав лаконічну пресконференцію перед Фінляндією
Лунало й питання про відсутність Руслана Маліновського. Однак на нього Петраков не відповів. Його випередив прессекретар збірної України Олександр Гливинський.
Він скасував запитання журналіста: "Руслан Маліновський мало грає, мало має часу на полі. Чи є якісь проблеми?"
Гливинський коротко відповів, аргументуючи усе тим, що Маліновського зараз немає у команді. Тому не слід коментувати такі рішення тренерського штабу.
Маліновського зараз немає в команді. Це було рішення головного тренера не викликати його до збірної. Тому без коментарів про нього. Вибачте,
– сказав Гливинський.
Відзначимо, що Петракову не притаманно так спілкуватись із пресою. Наставник завжди розширено відповідав на запитання. Але тепер буде зовсім інакше.
Дивна ситуація Петраков – Маліновський
- Футболіст Аталанти випав з основи збірної України після того, як команду очолив Олександр Петраков. Тренер став наступником Андрія Шевченка, який повністю довіряв півзахиснику. Маліновський отримав мало ігрової практики у перших двох матчах збірної під керівництвом Петракова.
- У ЗМІ поширилась інформація, що між Маліновським та Петраковим конфлікт.
- Раніше цю ситуацію прокоментувала дружина футболіста. Роксана запевнила, що між її чоловіком та наставником немає жодних напружених стосунків, а панує робоча атмосфера.
- Гравець достроково покинув розташування збірної перед контрольним спарингом із Чехією. Разом із ним поїхали й декілька інших збірників. Новий тренер України зробив різке висловлювання щодо поведінки Маліновського у національній команді.
- Згодом Маліновський вперше прокоментував такі слова Петракова на своїй сторінці в інстаграмі. Футболіст зазначив, що ввічливо запитався тренер, чи може він покинути "синьо-жовтих" перед матчем з Чехією та почув: "Хочеш їхати – їдь".