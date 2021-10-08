Гливинский: Без комментариев о Малиновском

Пресс-конференция Александра Петракова была очень странной. Тренер сборной Украины очень "сухо" и одним предложением отвечал журналистам.

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Звучал и вопрос об отсутствии Руслана Малиновского. Однако на него Петраков не ответил. Его опередил пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский.

Он отменил вопрос журналиста: "Руслан Малиновский мало играет, мало времени на поле. Есть ли какие-то проблемы?"

Гливинский коротко ответил, аргументируя все тем, что Малиновского сейчас нет в команде. Поэтому не следует комментировать такие решения тренерского штаба.

Малиновского сейчас нет в команде. Это было решение главного тренера не вызывать его в сборную. Поэтому без комментариев о нем. Простите,

– сказал Гливинский.

Отметим, что Петракову не свойственно так общаться с прессой. Наставник всегда расширенно отвечал на вопросы. Но теперь будет совсем иначе.

Странная ситуация Петраков – Малиновский

Футболист Аталанты выпал из основы сборной Украины после того, как команду возглавил Александр Петраков. Тренер стал преемником Андрея Шевченко, который полностью доверял полузащитнику. Малиновский получил мало игровой практики в первых двух матчах сборной под руководством Петракова.

В СМИ распространилась информация, что между Малиновским и Петраков конфликт.

Ранее эту ситуацию прокомментировала жена футболиста. Роксана заверила, что между ее мужем и наставником нет никаких напряженных отношений, а царит рабочая атмосфера.

Игрок досрочно покинул расположение сборной перед контрольным спаррингом с Чехией. Вместе с ним поехали и несколько других сборников. Новый тренер Украины сделал резкое высказывание о поведении Малиновского в национальной команде.

Впоследствии Малиновский впервые прокомментировал такие слова Петракова на своей странице в инстаграме. Футболист отметил, что вежливо спросил тренера, может ли он покинуть "сине-желтых" перед матчем с Чехией и услышал: "Хочешь ехать – езжай".

Матч Финляндия – Украина состоится 9 октября в 19:00.