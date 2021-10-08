"Суха" пресконференція Петракова
Олександр Петраков, який виконує обов'язки головного тренера збірної України, лаконічно поспілкувався із пресою. Наставник коротко одним реченням давав відповіді на запитання.
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Тренер не захотів поводити себе на пресконференції у своєму звичайному стилі. Не виключено, що 64-річний спеціаліст образився на журналістів, які підійняли на вуха ситуацію з Русланом Маліновським.
Петраков заявив, що команда підходить до поєдинку без втрат: "Все нормально, втрат немає". Хоча "синьо-жовтим" не допоможуть відразу декілька футболістів – Віталій Миколенко, Віталій Буяльський, Денис Бойко та Олександр Зінченко.
У грі з фінами хлопці спробують не повторити помилок минулих матчів, коли збірна пропускала голи на останніх хвилинах поєдинку: "Збірна багато пропускає в останні хвилини матчів. Як не повторити помилки? Постараємося не повторити тих помилок".
Тренер запевнив, що тепер він буде спілкуватись із журналістами саме у такому стилі: "Так буде завжди".
- "Що трапилося, на вас обличчя немає? Нормальне обличчя".
- "Чи потрібно обов'язково вигравати? Є таке відчуття? Є таке відчуття, що потрібно вигравати".
- "Чи відчуває тиск? Це найсерйозніший виклик для вас? Тиску вже немає, але тиск був серйозним".
- Як добре знаєте збірну Фінляндії? Знаю добре, подивився багато матчів. Завтра побачите".
- Обидві команди до матчу підходять у рівних умовах. Україна та Фінляндія мають по 5 очок та йдуть на 2-й та 3-й позиціях відповідно.
- В останньому матчі ці національні команди розписали мирову 1:1. Єдиний гол у футболці України забив Жуніор Мораес.