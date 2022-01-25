Назвав безхатьком: Ф'юрі потролив Джошуа в мережі
25 січня 2022 , 11:21Читать новость на русском
Джерело:твітер Тайсона Ф'юрі
Британський боксер Тайсон Ф'юрі влаштував образливе опитування стосовно Ентоні Джошуа. Він обізвав колишнього чемпіона безхатьком.
Опитування від Ф'юрі
У своєму твітері Ф'юрі опублікував опитування стосовно Джошуа. Він запитує у своїх підписників, чи погодиться Ентоні відступити від реваншу з Олександром Усиком.
До теми Перестаньте слухати цю нісенітницю, – Джошуа лютує через чутки про відмову битися з Усиком
Проте звернувся він до свого земляка ненайкращим чином. Оскільки назвав його безхатьком.
"Чи відійде безхатько (Джошуа, – 24 канал) убік?
– Так, він зробить це.
– Ні, не відійде.
– Я травмований".
Чи відбудеться бій Усик – Ф'юрі
- У вересні 2021-го Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів.
- Британець має право на бій-реванш проти Олександра Усика після втрати чемпіонських поясів у поєдинку з українцем.
- Промоутер Ентоні запевняє, що поєдинок може відбутися вже у квітні 2022-го.
- Після того, як Тайсон нокаутував Уайлдера у третьому бою з'явилися чутки про можливий поєдинок Усик – Ф'юрі.
- Та WBC офіційно призначила для Ф'юрі претендента.
- Проте його обов'язковий претендент – Ділліан Вайт перебуває в судовій суперечці з органом, що санкціонує, через поділ гонорару за поєдинок.
- Промоутер українського боксера підтвердив переговори з Ф'юрі про бій за всі титули у важкій вазі.
- Також раніше ЗМІ повідомляли, що Джошуа готовий відмовитися від реваншу з Усиком за солідні відступні.