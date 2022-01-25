Назвав безхатьком: Ф'юрі потролив Джошуа в мережі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі влаштував образливе опитування стосовно Ентоні Джошуа. Він обізвав колишнього чемпіона безхатьком.

Опитування від Ф'юрі

У своєму твітері Ф'юрі опублікував опитування стосовно Джошуа. Він запитує у своїх підписників, чи погодиться Ентоні відступити від реваншу з Олександром Усиком.

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Проте звернувся він до свого земляка ненайкращим чином. Оскільки назвав його безхатьком.

"Чи відійде безхатько (Джошуа, – 24 канал) убік?

– Так, він зробить це.

– Ні, не відійде.

– Я травмований".

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