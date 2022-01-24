Британські ЗМІ повідомили, що Джошуа може взяти 15 мільйонів фунтів стерлінгів відступних і відмовитися від бою з Усиком. Це начебто дозволить українцю зустрітися з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.
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Британський боксер обурений цими чутками та заявив, що не давав інтерв'ю. Джошуа переконує, що не підписував таких контрактів.
Звідки ця людина отримала цю інформацію? Я чув, як люди кажуть, що Ей Джей візьме 15 мільйонів фунтів. Я не підписував контракту, я не бачив його,
– заявив британець.
Боксер закликав вболівальників не слухати нісенітницю та запевнив, що він приймає виважені рішення на кожному етапі.
"Перестаньте слухати цю нісенітницю, поки вона не виходить від мене. Я людина, яка керує своєю долею, це моя справа. Я людина, яка займається своїм бізнесом.
Я розумна людина і приймаю виважені рішення на кожному етапі. Не слухайте нісенітниці з інших джерел. Якщо я скажу тобі щось, ти зрозумієш, що це правда", – резюмував Джошуа.
Красюк підтвердив переговори про відступні для Джошуа
- Олександр Красюк, промоутер Усика, в коментарі ютуб-каналу Boxing Social підтвердив, що обговорював з командою Джошуа відступні для боксера. За його словами, розмови розпочалися у грудні 2021-го року.
- Окрім того, промоутер Усика розповів про переговори про бій з Тайсоном Ф'юрі. Команди не проти організувати бій за звання абсолютного чемпіона світу.
- Едді Хірн, промоутер британця, заявив у коментарі Sky Sports, що 25-го січня обговорить з Джошуа плани на майбутнє.
- За попередньою інформацією, Усик і Джошуа мають час до 25-го квітня, щоб домовитися про реванш. Про це говорив промоутер Красюк.