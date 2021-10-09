Найкращий боксер, що були в України, – в Росії несподівано похвалили Усика

Чемпіон WBC і IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв поділився думками про перемогу чемпіона WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) над британцем Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Раніше Бетербієв зробив кілька заяв, які багато фанатів сприйняли як заздрість щодо успіхів Усика. Тепер Артур пояснив, що саме мав на увазі, коли сказав, що "Усику пощастило".

До слова Ф'юрі звернувся до Усика напередодні бою з Уайлдером: відео

"Перед боєм я назвав Джошуа фаворитом і сказав, що Ентоні виграє, тому що він справжній тяж. Усик зробив свою роботу дуже добре. На сьогоднішній день, я не побоюся сказати це, він найвеличніший український боксер, напевно, з тих бійців, які були і є в Україні.



Він молодець. Я сказав, що йому пощастило, але в хорошому сенсі. Є люди, які пашуть, і їм щастить. А є люди, які не пашуть, нічого не вкладають у це, але їм фартонуло. Усик з тих, хто реально тренується, паше, все робить, і йому пощастило. Як ми знаємо, Джошуа провів не найкращий бій в своїй кар'єрі. Усик же провів найкращий бій в своїй кар'єрі", – сказав Бетербієв.

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