Ранее Бетербиев сделал несколько заявлений, которые многие фанаты восприняли как зависть успехам Усика. Теперь Артур объяснил, что именно имел в виду, когда сказал, что "Усику повезло".
К слову Фьюри обратился к Усику накануне боя с Уайлдером: видео
"Перед боем я назвал Джошуа фаворитом и сказал, что Энтони выигрывает, потому что он настоящий тяж. Усик сделал свою работу очень хорошо. На сегодняшний день, я не побоюсь сказать это, он величайший украинский боксер, наверное, из тех бойцов, которые были и есть в Украине. Он молодец. Я сказал, что ему повезло, но в хорошем смысле. Есть люди, которые пашут, и им везет. А есть люди, которые не пашут, ничего не вкладывают в это, но им фартонуло. Усик из тех, кто реально тренируется, пашет, все делает, и ему повезло. Как мы знаем, Джошуа провел не лучший бой в своей карьере. Усик же провел лучший бой в своей карьере", – сказал Бетербиев.
Что известно о бое Усик – Джошуа
- 34-летний Усик хочет провести второй бой против Энтони Джошуа в Украине. Британский промоутер Эдди Хирй заявил, что такой вариант маловероятен. Но уже через некоторое время заверил, что у киевлян таки есть шанс увидеть воочию бой любимого боксера.
- Первый поединок Усик завершил победой единогласным решением судей.
- После противостояния Джон Фьюри, отец и тренер Тайсона Фьюри рассказал, что увидел в последнем раунде белое полотенце в углу британца. Кто-то из его команды за десять секунд до финального гонга махал полотенцем. По его мнению, судья должен был присуждать Усику досрочную победу, но проигнорировал этот эпизод. Фьюри-старший отметил, что у украинцу просто украли досрочную победу.