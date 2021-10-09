Ранее Бетербиев сделал несколько заявлений, которые многие фанаты восприняли как зависть успехам Усика. Теперь Артур объяснил, что именно имел в виду, когда сказал, что "Усику повезло".

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"Перед боем я назвал Джошуа фаворитом и сказал, что Энтони выигрывает, потому что он настоящий тяж. Усик сделал свою работу очень хорошо. На сегодняшний день, я не побоюсь сказать это, он величайший украинский боксер, наверное, из тех бойцов, которые были и есть в Украине. Он молодец. Я сказал, что ему повезло, но в хорошем смысле. Есть люди, которые пашут, и им везет. А есть люди, которые не пашут, ничего не вкладывают в это, но им фартонуло. Усик из тех, кто реально тренируется, пашет, все делает, и ему повезло. Как мы знаем, Джошуа провел не лучший бой в своей карьере. Усик же провел лучший бой в своей карьере", – сказал Бетербиев.

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