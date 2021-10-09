Раніше Бетербієв зробив кілька заяв, які багато фанатів сприйняли як заздрість щодо успіхів Усика. Тепер Артур пояснив, що саме мав на увазі, коли сказав, що "Усику пощастило".
До слова Ф'юрі звернувся до Усика напередодні бою з Уайлдером: відео
"Перед боєм я назвав Джошуа фаворитом і сказав, що Ентоні виграє, тому що він справжній тяж. Усик зробив свою роботу дуже добре. На сьогоднішній день, я не побоюся сказати це, він найвеличніший український боксер, напевно, з тих бійців, які були і є в Україні.
Він молодець. Я сказав, що йому пощастило, але в хорошому сенсі. Є люди, які пашуть, і їм щастить. А є люди, які не пашуть, нічого не вкладають у це, але їм фартонуло. Усик з тих, хто реально тренується, паше, все робить, і йому пощастило. Як ми знаємо, Джошуа провів не найкращий бій в своїй кар'єрі. Усик же провів найкращий бій в своїй кар'єрі", – сказав Бетербієв.
Що відомо про бій Усик – Джошуа
- 34-річний Усик хоче провести другий бій проти Джошуа в Україні. Британський промоутер Едді Хірн заявив, що такий варіант є малоймовірним. Але вже через деякий час запевнив, що кияни таки мають шанс побачити на власні очі бій улюбленого боксера.
- Перший поєдинок Усик завершив перемогою за одноголосним рішенням суддів.
- Після протистояння Джон Ф'юрі, батько та тренер Тайсона Ф'юрі, розповів, що угледів в останньому раунді білий рушник у куті британця. Хтось з його команди за десять секунд до фінального гонга махав рушником. На його думку, суддя повинен був присуджувати Усику дострокову перемогу, але проігнорував цей епізод. Ф'юрі-старший зазначив, що в українця просто вкрали дострокову звитягу.