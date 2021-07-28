Експеримент, який дав відповідь на запитання мільйонів

Ізраїльські спортсмени вирішили курйозно перевірити умови, у яких живуть олімпійці у Токіо. Бейсболіст збірної Бен Вангер пояснив, що такий експеримент вони вирішили зробити після чисельної кількості запитань про нестандартні ліжка.

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Він перший стрибнув на ліжко, але не зламав його. Тоді до нього по черзі приєднались ще вісім спортсменів, які збільшували вагу. Коли на ліжку опинилось 9 людей воно не витримало і таки зламалось.

Отримали багато запитань про ліжка в Олімпійському селищі. Тому ми вирішили перевірити та побачити, скільки ізраїльтян потрібно для того, щоб зламати цю картонну конструкцію,

– сказав бейсболіст.

Спортсмени країни дали відповідь на такі запитання – потрібно 8 людей. Відео виклали у ТікТок, яке миттєво стало вірусним.

Відео кумедного експерименту спортсменів у Токіо

Ліжка, які стали зірками умов на Олімпіаді-2020

Ліжка в кімнатах спортсменів зроблені з картону, а матраци – з пластику. Усі вони придатні для подальшої переробки. Такі ліжка здатні витримати вагу до 200 кілограмів.



Картонні ліжка та пластикові матраци / Фото НОК України