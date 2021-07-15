Наречений Світоліної натякнув на дату одруження з українською тенісисткою: фото

Ще з квітня 2021 року Еліна Світоліна перестала бути головною холостячкою України. Французький тенісист Гаель Монфіс натякнув на дату весілля з українкою.

Довгоочікувана подія

Французький тенісист виклав світлину з коханою у своєму профілі в інстаграмі. Гаель Монфіс підписав фото з Еліною, натякнувши, що це останній день для Світоліної у ролі його нареченої.

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Українка зробила репост поста француза у сторіс, додавши до нього смайлики серця. Раніше спортсмени викладали фото та ставили під ними хештеги #18 липня. Тому прихильники сприйняли це як натяк на дату весілля. Однак Еліна зізналась, що 18 означає у сумі улюблені цифри її та Гаеля – 3 та 15 відповідно.

Останній день в якості моєї нареченої,

– написав Монфіс.

Відзначимо, що Світоліна та Монфіс – одна з найвеселіших пар тенісного світу. Вони часто сміють один з одного. На одному із тренувань Еліна у компанії швейцарця Роджера Федерера жорстко покарали Гаеля через програну суперечку.

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