Французькому тенісисту Гаелю Монфісу довелося щедро заплатити за обручку, яку він подарував українця Еліні Світоліній. Українська тенісистка Світоліна заручилася з Монфісом.

Обручка прикрашена діамантом смарагдового огранювання

34-річний Гаель Монфіс вирішив подарувати Еліні Світоліній прикрасу британського бренду Graff.

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Обручка прикрашена діамантом смарагдового огранювання вагою у 5,5 карата. Вартість виробу оцінюється приблизно у 700 тисяч євро.

Британський ювелірний дім Graff був заснований в 1960 році Лоуренсом Граффом. Повідомляється, що представник родини Графф особисто відбирає з колекції кожен камінь для обручок, щоб гарантувати його бездоганне походження.

За даними ATP, призові Монфіса за кар'єру складають понад 19 мільйонів доларів. Француз виграв 10 турнірів.

Що відомо про відносини Монфіса та Світоліної