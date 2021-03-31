Українська тенісистка Еліна Світоліна наприкінці лютого 2021 року повідомила, що вона більше не у романтичних стосунках з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Та 31 березня на їх спільній сторінці в інстаграм знову з'явилися повідомлення про кохання.

20 лютого Світоліна шокувала своїх вболівальників заявою про "перерву у стосунках" з Монфісом.

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"Ми з Монфісом вирішили зробити перерву в стосунках. Рішення було неймовірно складним, адже у нас ще збереглася любов один до одного, але… Просто два кращих друга зрозуміли, що потрібно розійтися і допомогти один одному жити максимально радісним і повним життям", – заявила тоді Світоліна. І додала, що ніяких коментарів з цього приводу більше давати не буде.

При цьому у пари була спільна сторінка в інстаграм g.e.m.s.life. Але останній пост там датувався ще 23 січня.

І от 31 березня в сторіс було опубліковано чотири картинки. На трьох з них написи про любов:

When love is not madness it is not love (Коли кохання не безумство, це не кохання)

You and me. Love. Forever (Ти і я. Кохання. Навіки)

Our love is forever (Наше кохання навіки)

На четвертій зображена намальована від руки пара.



​Зображення зі сторінки Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса / Фото instagram.com/g.e.m.s.life