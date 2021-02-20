Серце першої ракетки України Еліни Світоліної вільне. Спортсменка завершила свої стосунки з французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Українська тенісистка Еліна Світоліна шокувала своїх прихильників такою заявою. Спортсменка розповіла про це у сторіс та зазначила, що їх вже колишня пара ніяк не буде коментувати спільне рішення.

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Несподіване розірвання стосунків

Ніхто не очікував такого повороту подій. Тенісисти підтримували одне одного з трибун Australian Open, а Еліна навіть зворушливо підтримала француза після його чергової поразки від фіна Еміля Руусувуора. Монфіс був же помічений на матчі українки разом з її командою. Тому нічого не віщувало такого рішення.

Всім привіт. Ми з Монфісом вирішили зробити перерву в стосунках. Рішення було неймовірно складним, адже у нас ще збереглася любов один до одного, але… Просто два кращих друга зрозуміли, що потрібно розійтися і допомогти один одному жити максимально радісним і повним життям. Більше ніяких коментарів ми давати не будемо і заздалегідь дякуємо за повагу до особистого життя. Еліна і Гаель,

– йдеться у заяві.

Можливо, причиною цього рішення став не надто хороший психологічний стан Монфіса через невдалий період у його кар'єрі. Французький тенісист у семи поспіль матчах не знає смаку перемог. Гаель бідкався, що не знає, як подолати цю "чорну" смугу у кар'єрі.

Що відомо про пару Світоліної та Монфіса: коротко

26-річна одеситка розпочала свої стосунки із титулованим тенісистом з Франції Гаелем Монфісом приблизно у січні 2019 року. Спортсмени навіть створили свою спільну сторінку в інстаграмі, де викладали кумедні відео та фото. Такі відносити допомогли Еліні відкритись для суспільства.

У червні 2019 року іноземні ЗМІ повідомляли, що пара розійшлася. За час стосунків українська тенісистка вже встигла показати Монфісу Україну. Француз вже встиг навіть покуштувати український борщ.



Офіційна заява Еліни Світоліної / Скриншот з instagram.com/elisvitolina