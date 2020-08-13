Півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський провів перший сезон в італійському клубі.

У сезоні 2019/20 українець заробив 15 очків – забив 9 голів (1 з пенальті) і зробив 6 асистів у 44 матчах за клуб з Бергамо, пише 24 канал.

Дивіться також: ПСЖ здобув вольову перемогу над "Аталантою" в Лізі чемпіонів, двічі забивши в компенсований час

Також Маліновський увійшов в число найкорисніших гравців минулого чемпіонату Італії в своєму амплуа за оцінками компанії InStat.

Найкращі атакуючі центральні півзахисники Серії А по InStat Index сезону-2019/2020

Результати "Аталанти" у сезоні 2019/20

Команда хавбека фінішувала третьою в турнірній таблиці серії А і завоювала право грати в групі Ліги чемпіонів сезону 2020/21.

У Лізі чемпіонів Малиновський дійшов з клубом до чвертьфіналу, де команда поступилася ПСЖ, пропустивши два голи на 90-й і 93-й хвилинах.

У Кубку країни "Аталанта" вибула на стадії 1/8 фіналу, поступившись «Фіорентині» (1: 2).