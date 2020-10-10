Український півзахисник Руслан Маліновський входить в десятку найбільш високооплачуваних гравців італійської "Аталанти". Він отримує 1 мільйон євро чистими.

Дані про зарплати гравців італійських клубів опублікувала La Gazzetta dello Sport.

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"Аталанта" у загальному рейтингу посіла лише 11 місце. На своїй гравців там витрачають 42,6 мільйона євро (це сума до сплати податків).

Маліновський в "Аталанті" ділить 6-10 місце разом з Кальдарою, де Рооном, Пашалічем та Толої. Кожен з них за один сезон отримує мільйон євро вже "чистими", після сплати податків.

Найбільш високооплачуваним гравцем є Алехандро Гомес. Капітан "Аталанти" кожного сезону отримує 2 мільйони євро. Ілічіч, Муріель та Сапата отримують по 1,8 мільйона євро. Росіянин Міранчук, який лише перейшов до "Аталанти", отримає 1,5 мільйона євро.

Щодо решти команд та гравців, то найбільше витрачає "Ювентус" – 236 мільйонів євро. Тут же грає і найбільш високооплачуваний футболіст – Кріштіану Роналду. Його зарплата – 31 мільйон євро. Для прикладу, наступний в рейтингу найбільш високооплачуваних футболістів чемпіонату Італії – його партнер по команді Маттейс де Лігт отримує 8 мільйонів євро. Окрім того, зарплата Роналду більша, аніж своїм гравцям виплачують одразу три команди Серії А – "Верона", "Кротоне" та "Спеція".



Скільки отримують футболісти італійських клубів / Ілюстрація La Gazzetta dello Sport