Левченко перемогла Магучіх на етапі Діамантової ліги
У Римі (Італія) 17-го вересня відбувся останній етап Діамантової ліги. Українські легкоатлетки Юлія Левченко та Ярослава Магучіх розіграли нагороди.
Як повідомляє "Суспільне Спорт", Юлія Левченко виграла останній етап Діамантової ліги у жіночих стрибках у висоту. Ярослава Магучіх стала другою.
До речі Магучіх перемогла на другому поспіль етапі Діамантової ліги, Левченко знову друга
Діамантова Ліга. Рим. Жіночі стрибки у висоту: результати
- Юлія Левченко (Україна) – 1.98 м
- Ярослава Магучіх (Україна) – 1.95 м
- Нікола Макдермотт (Австралія) – 1.95 м
- Еріка Кінсі (Швеція) – 1.95 м
Змагання у Римі були заключним етапом для висотниць у сезоні Діамантової ліги. Четверо атлеток підкорили висоту 1.95 метри.
Ярослава Магучіх, як і Нікола Макдермотт та Еріка Кінсі, вилетіли зі змагань на 1.98 метри. Жодна з дівчат не змогла взяти планку з трьох спроб.
Таким чином, вони закінчили змагання з однаковим результатом 1.95 метри. Однак Магучіх посіла друге місце, оскільки взяла висоту 1.95 метри з першої спроби.
Варте уваги Легкоатлетка Магучіх – переможниця етапу Діамантової ліги, Левченко – друга
Перша перемога Левченко на етапі Діамантової ліги
Натомість Левченко змогла з першої спроби взяти: і 1.95 метри, і 1.98 метри. Українка здобула перемогу.
Левченко не тільки виграла свій перший етап Діамантової ліги в сезоні, але й вийшла вперед у боротьбі з Ярославою Магучіх. Тепер у неї 3 перемоги в очних змаганнях у цьому сезоні, а у Ярослави – 2.
На попередніх двох етапах Діамантової ліги перемагала Ярослава Магучіх, а Юлія Левченко займала друге місце.
Що відомо про Діамантову лігу
Це легкоатлетичні змагання, засновані ще у 2010 році Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій. Діамантова ліга замінила іншу серію змагань, Золоту лігу, старти в якій проводилися в період з 1998 до 2009 року.
Серія стартів в рамках Діамантової ліги складається з 14 етапів, котрі відбуваються не лише на традиційних європейських аренах, але і в США, Китаї та Катарі. За головний приз змагань борються представники 9 бігових та 7 технічних легкоатлетичних дисциплін, як у чоловіків та і у жінок. Кожна з цих дисциплін представлена лише на 7 з 14 етапів.