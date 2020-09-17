У Римі (Італія) 17-го вересня відбувся останній етап Діамантової ліги. Українські легкоатлетки Юлія Левченко та Ярослава Магучіх розіграли нагороди.

Як повідомляє "Суспільне Спорт", Юлія Левченко виграла останній етап Діамантової ліги у жіночих стрибках у висоту. Ярослава Магучіх стала другою.

До речі Магучіх перемогла на другому поспіль етапі Діамантової ліги, Левченко знову друга

Діамантова Ліга. Рим. Жіночі стрибки у висоту: результати

Юлія Левченко (Україна) – 1.98 м Ярослава Магучіх (Україна) – 1.95 м Нікола Макдермотт (Австралія) – 1.95 м Еріка Кінсі (Швеція) – 1.95 м

Змагання у Римі були заключним етапом для висотниць у сезоні Діамантової ліги. Четверо атлеток підкорили висоту 1.95 метри.

Ярослава Магучіх, як і Нікола Макдермотт та Еріка Кінсі, вилетіли зі змагань на 1.98 метри. Жодна з дівчат не змогла взяти планку з трьох спроб.

Таким чином, вони закінчили змагання з однаковим результатом 1.95 метри. Однак Магучіх посіла друге місце, оскільки взяла висоту 1.95 метри з першої спроби.

Варте уваги Легкоатлетка Магучіх – переможниця етапу Діамантової ліги, Левченко – друга

Перша перемога Левченко на етапі Діамантової ліги

Натомість Левченко змогла з першої спроби взяти: і 1.95 метри, і 1.98 метри. Українка здобула перемогу.

Левченко не тільки виграла свій перший етап Діамантової ліги в сезоні, але й вийшла вперед у боротьбі з Ярославою Магучіх. Тепер у неї 3 перемоги в очних змаганнях у цьому сезоні, а у Ярослави – 2.

На попередніх двох етапах Діамантової ліги перемагала Ярослава Магучіх, а Юлія Левченко займала друге місце.

Що відомо про Діамантову лігу

Це легкоатлетичні змагання, засновані ще у 2010 році Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій. Діамантова ліга замінила іншу серію змагань, Золоту лігу, старти в якій проводилися в період з 1998 до 2009 року.

Серія стартів в рамках Діамантової ліги складається з 14 етапів, котрі відбуваються не лише на традиційних європейських аренах, але і в США, Китаї та Катарі. За головний приз змагань борються представники 9 бігових та 7 технічних легкоатлетичних дисциплін, як у чоловіків та і у жінок. Кожна з цих дисциплін представлена лише на 7 з 14 етапів.