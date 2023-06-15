Агресорам не місце: МВС Іспанії не дало росіянам та білорусам візи для участі у ЧЄ

В Іспанії з 26 червня по 2 липня проходитиме чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед спортсменів віком до 20 років. Туди хотіли поїхати і спортсмени з країн-терористок, але що пішло не за планом.

В іспанському Сантьяго-де-Компостела з 26 червня буде проходити чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед спортсменів віком до 20 років. Як стало відомо, там не буде росіян та білорусів, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Не місце у цивілізованому світі

Російські та білоруські борці не зможуть взяти участь у змаганнях через позицію Міністерства внутрішніх справ Іспанії, яке не дало відповідного дозволу. Таким чином, іспанська сторона відмовилися видавати візи представникам країн-терористок.

. Раніше ми писали матеріал зі списком ганебних міжнародних федерацій , які вже повернули росіян до змагань. Серед них, на жаль, є і боротьба. Президентом Об’єднаного світу боротьби (UWW) є серб, який дуже переживає за "нейтральних" спортсменів та має теплі стосунки з росіянами. Одна з лідерок жіночої збірної Оксана Лівач в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 Каналу зізнавалася, що команда очікувала такого рішення UWW.

Проте, як бачимо, з рекомендаціями МОК та рішеннями міжнародних спортивних федерацій можна боротися. То ж сподіваємося, що все більше країн будуть брати приклад із МВС Іспанії та відправляти світу правильний месседж – агресору не місце серед цивілізованих людей.

А також віримо, що мер Парижа дотримається свого слова та зробить усе від себе залежне, щоб до Олімпіади представники країн-терористок не доїхали.