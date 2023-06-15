В іспанському Сантьяго-де-Компостела з 26 червня буде проходити чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед спортсменів віком до 20 років. Як стало відомо, там не буде росіян та білорусів, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Читайте також Різка реакція FIE: росіянку, яка підтримувала вторгнення в Україну, відсторонили від ЧЄ

Не місце у цивілізованому світі

Російські та білоруські борці не зможуть взяти участь у змаганнях через позицію Міністерства внутрішніх справ Іспанії, яке не дало відповідного дозволу. Таким чином, іспанська сторона відмовилися видавати візи представникам країн-терористок.