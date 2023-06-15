В Іспанії з 26 червня по 2 липня проходитиме чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед спортсменів віком до 20 років. Туди хотіли поїхати і спортсмени з країн-терористок, але що пішло не за планом.
В іспанському Сантьяго-де-Компостела з 26 червня буде проходити чемпіонат Європи зі спортивної боротьби серед спортсменів віком до 20 років. Як стало відомо, там не буде росіян та білорусів, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Російські та білоруські борці не зможуть взяти участь у змаганнях через позицію Міністерства внутрішніх справ Іспанії, яке не дало відповідного дозволу. Таким чином, іспанська сторона відмовилися видавати візи представникам країн-терористок.