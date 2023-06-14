З 16 по 18 червня у болгарському Пловдіві відбудеться чемпіонат Європи з фехтування. Федерація фехтування Росії повідомила про участь на ньому шести спортсменів під нейтральним прапором.

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Фанаток війни з імперськими поглядами вже допускають до міжнародних змагань

На турнірі змагатимуться шпажисти Артем Саркісян, Яна Бекмурзова та Поліна Хаертдінова, а також шаблістки Олена Лісіна, Анна Смирнова та Валерія Кобзєва. Остання неодноразово лайкала пости з рашистською символікою та не приховувала свою підтримку війни в Україні.

На цю ганебну ситуацію вже відреагувала олімпійська чемпіонка з Миколаєва Ольга Харлан.

Якщо ви думаєте, що цього ніхто не бачить, то ви помиляєтеся. Ми бачимо вашу душу, ми бачимо вашу природу. І ми не залишимо це так,

– написала українка.

Нагадаємо. FIE змінила правила нарахування олімпійських очок через те, що росіян і білорусів не допустили на Європейські ігри. Тому дивуватися вже не доводиться.

Трьох олімпійських чемпіонок з Росії все ж таки не допустили до змагань – Софію Велику, Яну Єгорян та Софію Позднякову, але це ніяк не виправдовує Міжнародну федерацію фехтування.

Цікаво, як FIE збирається виправдовуватися, чи це їх свідоме рішення?

UPD. Після розголосу росіянку Кобзєву вилучили зі списку учасників ЧЄ з фехтування.