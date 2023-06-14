З 16 по 18 червня у болгарському Пловдіві відбудеться чемпіонат Європи з фехтування. Федерація фехтування Росії повідомила про участь на ньому шести спортсменів під нейтральним прапором.
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Фанаток війни з імперськими поглядами вже допускають до міжнародних змагань
На турнірі змагатимуться шпажисти Артем Саркісян, Яна Бекмурзова та Поліна Хаертдінова, а також шаблістки Олена Лісіна, Анна Смирнова та Валерія Кобзєва. Остання неодноразово лайкала пости з рашистською символікою та не приховувала свою підтримку війни в Україні.
На цю ганебну ситуацію вже відреагувала олімпійська чемпіонка з Миколаєва Ольга Харлан.
Якщо ви думаєте, що цього ніхто не бачить, то ви помиляєтеся. Ми бачимо вашу душу, ми бачимо вашу природу. І ми не залишимо це так,
– написала українка.
Трьох олімпійських чемпіонок з Росії все ж таки не допустили до змагань – Софію Велику, Яну Єгорян та Софію Позднякову, але це ніяк не виправдовує Міжнародну федерацію фехтування.
Цікаво, як FIE збирається виправдовуватися, чи це їх свідоме рішення?