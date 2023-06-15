В испанском Сантьяго-де-Компостела с 26 июня будет проходить чемпионат Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 20 лет. Как стало известно, там не будет россиян и белорусов, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Не место в цивилизованном мире

Российские и белорусские борцы не смогут принять участие в соревнованиях из-за позиции Министерства внутренних дел Испании, которое не дало соответствующего разрешения. Таким образом, испанская сторона отказалась выдавать визы представителям стран-террористок.