В Испании с 26 июня по 2 июля будет проходить чемпионат Европы по спортивной борьбе среди спортсменов в возрасте до 20 лет. Туда хотели уехать и спортсмены из стран-террористок, но что-то пошло не по плану.
В испанском Сантьяго-де-Компостела с 26 июня будет проходить чемпионат Европы по спортивной борьбе среди спортсменов до 20 лет. Как стало известно, там не будет россиян и белорусов, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Российские и белорусские борцы не смогут принять участие в соревнованиях из-за позиции Министерства внутренних дел Испании, которое не дало соответствующего разрешения. Таким образом, испанская сторона отказалась выдавать визы представителям стран-террористок.