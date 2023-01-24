"Українська ракета": Мудрик встановив особистий рекорд зі швидкості у дебютному матчі за Челсі

Мудрик провів свій перший матч у футболці "аристократів". Лише голу та перемоги Челсі над Ліверпулем не вистачило для того, щоб назвати дебют Мудрика в АПЛ ідеальним.

35 основного та 5 хвилин компенсованого до матчу часу вистачило Михайлу Мудрику, щоб закохати у себе вимогливого англійського уболівальника. Вже після фінального свистка фанати Челсі співали пісню про українця, у якій пригадали його рідну країну та навіть встигли потролити Арсенал, якому не вдалось підписати Михайла.

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Перший особистий рекорд в АПЛ

Головний тренер "синіх" Грем Поттер теж похвалив новачка "аристократів". Навіть легенди інших англійських грандів МЮ та Ліверпуля Ріо Фердінанд та Стівена Джеррарда.

Вже з перших секунд Мудрик відмінно увійшов у гру – гарно відкривався, віддавав чудові паси та навіть міг забити. Він двічі відгукувався на дальній стійці на передачу Хакіма Зієша, а за 10 хвилин на полі ледь не встав автором голу. Михайло накрутив двох суперників, але удар у ближній кут йому не вдався. М'яч доторкнувся до сітки володінь Аліссона, але із зовнішньої сторони воріт.

Також у дебютному матчі в АПЛ на "Енфілд" Мудрик показав не лише технічні дії, а й свою традиційну швидкість. Вже у першому поєдинку за Челсі Михайло встановив новий особистий швидкісний рекорд. Про це повідомив його тренер Дмитро Чаповський.

Особистий тренер Михайла виклав відео з його тренувань у Лондоні, а знизу написав швидкість Мудрика у матчі проти Ліверпуля – 37 кілометрів за годину.

До цього Михайло розганявся до 36,6 кілометра за годину ще у футболці Шахтаря проти шотландського Селтіка у матчі Ліги чемпіонів.



Мудрик встановив новий особистий рекорд зі швидкості / Скриншот із інстаграму тренера

Нагадаємо, що Ліверпуль та Челсі розписали нульову мирову.

Відзначимо, що 3 лютого Мудрик зможе дебютувати на "Стемфорд Брідж" перед рідними уболівальниками Челсі. Того дня "аристократи" зіграють проти Фулхема.