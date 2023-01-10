Мудрик полетів на збори із Шахтарем, – ЗМІ

Сага з можливим переїздом Михайла Мудрика у Лондон може закінчитись провалом. Існують реальні шанси, що лівий вінгер залишиться у Шахтарі.

За інформацією авторитетного видання, Мудрик із рештою футболістів Шахтаря вирушить на тренувальні збори у Туреччину. Михайло був у складі групи, яка 10 січня перетнула українсько-польський кордон.

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Шахтар може втримати лідера

Раніше про приїзд Мудрика на збори із Шахтарем повідомив агент футболіста.

Схоже, що трансфер лівого вінгера в АПЛ відтерміновується. Ні Арсенал, ні Челсі не готові віддавати необхідні 100 мільйонів, які вимагає Шахтар. Гендиректор донецького клубу Палкін заявляв, що "гірники" продадуть свого талановитого вихованця лише за бажану суму. В іншому разі ніякого трансферу не буде.

Михайло Мудрик – найдорожчий футболіст в історії УПЛ, який коштує 40 мільйонів євро (за даними Transfermarkt ).

Нагадаємо, що клуби УПЛ отримали дозвіл виїжджати за кордон, щоб підготуватись до другого кола змагань.

За словами генерального директора Шахтаря Сергія Палкіна, збори "гірників" триватимуть до 9 лютого. У команди Ігоря Йовічевіча заплановано 6 спарингів.

Раніше ж була інформація, що Шахтар відмовився від благодійного турне у США. У донецькому клубі одразу взялись пояснювати таке своє рішення. Донеччанам не вдалось домовитись із MLS, а летіти аж у США, щоб провести лише два матчі було б невигідно для клубу.

Трансфер Мудрика – переїзд у Лондон чи матчі в Україні