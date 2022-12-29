У Шахтарі запевнили, що футболісти отримали дозвіл на виїзд із України для отримання візи у США, які повинні були оформляти у Польщі. Адже "гірники" планували провести благодійне турне за океаном.

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Палкін: А що нам давати, якщо ми ще виявимось боржниками

Однак генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про зміну планів донеччан. За його словами, клубу не вдалось домовитись із MLS, а летіти аж у США, щоб провести лише два матчі було б невигідно для донецького клубу. Адже команда хотіла заробити грошей на потреби України, а не потрапити у боржники.

Тому команда готуватиметься до другої частини сезону у Туреччині.

Ми вели перемови з MLS, були певні домовленості. Однак почали ми "плисти" за датами – пішла розбіжність. Розуміли, що поїхавши до США, ми максимум проведемо там 2 гри. А суто економічно виходило, що ми будемо у збитках. Ми ж хотіли туди їхати, аби зароблені гроші віддати на армію, біженцям, для народу України,

– розповів Палкін.

"А що нам давати, якщо ми ще виявимось боржниками? Там просто порахували й зрозуміли, що економічно ми не вписуємось до бюджету. Якби було більше ігор, ми б поїхали. Нам потрібно було щонайменше 4 матчі, й тоді ми б однозначно їхали. А так, не склалося. У Туреччині готуватимемось", – додав гендиректор донецького клубу.

Шахтар вів перемовини з трьома американськими клубами – Інтером Маямі, Далласом та Ді Сі Юнайтед.

Нагадаємо! Шахтар виїжджав за кордон для проведення благодійних матчів на підтримку України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді "гірники" зібрали для країни 25,6 мільйона гривень.