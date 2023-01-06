Михайла Мудрика на свою сторону намагаються перетягнути два англійський гранди: Челсі та Арсенал. Та в українського вінгера ще є треттій варіант – залишитись до літа в Шахтарі.
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Агент Мудрика Альохін не надав переваг жодному іноземному клубу, діло залишається за "гірниками":
Мудрик є гравцем Шахтаря і рішення щодо його трансферу прийматиме керівництво донецького клубу. Зараз Михайло готується їхати із Шахтарем на збір. Довіряйте лише офіційній інформації, – розповів агент гравця.
Сага Мудрика
- Шахтар вирішив підвищити свої забаганки, після того, як в боротьбу за Мудрика вступив лондонський Челсі. "Аристократи" уже пропонували за Михайла 80 мільйонів євро, а самому гравцю 7,5 мільйонів євро зарплатні на рік. Та от Челсі буде готовий подати офіційну заяву, якщо сам Мудрик хотітиме перебратись у стан "синіх". Український вінгер ж надає перевагу Арсеналу.
- "Канонірам" тим часом не подобається поведінка Шахтаря, який вірішив відігратись на тому, що Челсі вступив у боротьбу. Арсенал уже двічі намагався домовитись з "гірниками", висуваючи пропозиції в 55 мільйонів євро та близько 65 мільойнів євро, але почув відмову.
- Шахтар ж оцінює свого гравця близько в 100 мільйонів євро, через конкуренцію на ринку. "Гірники" готові не спішити з трансефром та "помаринувати" гравця до літа. Михайлу ж такий розвиток подій недовподоби.