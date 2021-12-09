Моя мета – стати абсолютним чемпіоном світу, – Ломаченко обіцяє скористатися другим шансом

Український боксер Василь Ломаченко заявив, що націлений на звання абсолютного чемпіона світу. Спортсмен зазначив, що скористається своїм другим шансом.

Серйозні налаштування українця

Василь Ломаченко зазначив, що окрім нього все також залежить і від його батька, якому він дуже вдячний. Також боксер наголосив про важливість своєї команди.

До речі Від результату бою Ломаченка залежить майбутнє легкої ваги, – промоутер

Все залежить від двох людей – мене та мого батька. Мій батько навчив мене всього, що я вмію у боксі. Звісно, ​​важливу роль відіграє вся моя команда, яка тренується зі мною, готує мене до бою,

– сказав Ломаченко.

Український боксер заявив про серйозні наміри щодо своєї боксерської кар'єри.

"У мене є мета стати абсолютним чемпіоном світу. Я вірю лише у Бога. Якщо Бог дасть мені другий шанс, то я ним скористаюся", – додав боксер.

Що відомо про Ломаченка

Українець був чемпіоном світу у легкій вазі, володівши титулами WBA та WBO. Ломаченко програв їх у поєдинку проти Теофімо Лопеса, що відбувся у жовтні 2020 року.

За свою професійну кар'єру спортсмен провів 17 поєдинків, де здобув 15 перемог та 2 поразки.

Бій проти ганського боксера Річарда Коммі стане другим для українця у 2021-му році. У червні Ломаченко нокаутував у дев'ятому раунді японця Масайоші Накатані.

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу та зазнав першої поразки у кар'єрі. В бою проти австралійського боксера він вперше захищав звання абсолютного чемпіона світу.

Після переможного поєдинку австралієць, зазначав, що не проти зустрітися з Ломаченком. Проте згодом Камбосос змінив своє рішення та назвав ім'я нового потенційного суперника.

Ще один чемпіонський пояс у легкій вазі належить американцеві Девіну Хейні.

У суботу, 11 грудня Василь Ломаченко вийде на ринг проти Річарда Коммі.