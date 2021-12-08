Промоутер Берінчика хоче бій за титул

Денис Берінчик 18-го грудня зустрінеться з росіянином Ісою Чанієвим. Олександр Красюк, промоутер Берінчика, хотів би, щоб Денис у випадку перемоги проти Чанієва одразу отримав чемпіонський бій.

До теми Ломаченко хоче бій з Камбососом після зустрічі з Коммі

Проте, на думку Красюка, доля легкої ваги буде залежати від результату поєдинку Ломаченка проти Річарда Коммі. Бій відбудеться 11-го грудня у США.

Я говорив би, щоб він рухався в напрямку бою відразу за пояс. Однак ми не знаємо, що на нас чекає попереду. Від результату бою Ломаченко – Коммі залежатиме майбутнє у цьому дивізіоні,

– сказав Красюк.

До уваги. Наразі чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF та WBC Franchise є Джордж Камбосос. Ломаченко очолює рейтинг WBO, а Берінчик перебуває на 3-й сходинці.

Олександр Красюк заявив, що Берінчику потрібно якісно перемогти Ісу Чанієва, адже його бій транслюватимуть у США.

"Оскільки цей бій транслюватиметься у США на ESPN+, це буде заявка для нього на американську аудиторію. Ми познайомимо місцеву публіку з ним, з його боксом, покажемо, що він не просто якийсь хлопець з України, про якого ніхто не знає. Його будуть впізнавати, його бачитимуть у рингу таким, яким ми звикли його бачити", – зазначив промоутер.

Він додав, що вихід на американське телебачення – один зі способів закріпити Берінчика як цікавого боксера для поєдинку.

Важливо. У 2021 році Ломаченко та Берінчик поки провели по одному поєдинку. Денис у березні достроково здолав Хосе Санчеса. Натомість Василь Ломаченко влітку брутально нокаутував Масайоші Накатані.