Вперше у рамках підготовки до Євро: у якій формі Україна зіграє проти Молдови

У вівторок, 11 червня, збірні Молдови та України зійдуться у товариському матчі. Це буде остання гра команди Сергія Реброва напередодні старту Євро-2024 з футболу.

Національні команди вийдуть на футбольне поле стадіону "Зімбру", що у Кишиневі. Обидві збірні вже визначились із ігровими комплектами форм на товариську зустріч.

До теми Анонс матчу Молдова – Україна: що треба знати про останній товариський поєдинок перед Євро-2024

Ігрові комплекти Молдови та України

Українська збірна зіграє у жовтій формі. У минулих контрольних спарингах підопічні Сергія Реброва грали у синьому комплекті.

Наш суперник із Молдови зіграє у синій формі (голкіпер – у зеленій).



Ігрові форми на матч Молдова – Україна / Фото УАФ, Олександра Гливинського

Нагадаємо, що для "синьо-жовтих" ця зустріч стане третьою та останньою у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 з футболу. У попередніх іграх команда Реброва зберегла нульову нічию із Німеччиною та несподівано програла полякам у Варшаві 3:1. Єдиний гол у цих двох матчах у складі нашої збірної забив Артем Довбик.

Сергій Ребров вже оголосив заявку на гру проти Молдови, у якій зможе розраховувати на усіх футболістів.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Молдова – Україна, який розпочнеться о 19:00 (за київським часом).

Відзначимо, що для збірної Молдови цей поєдинок не має жодного серйозного значення. Адже команда не гратиме на Євро-2024 у Німеччині.