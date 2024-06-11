Национальные команды выйдут на футбольное поле стадиона "Зимбру", что в Кишиневе. Обе сборные уже определились с игровыми комплектами форм на товарищескую встречу.
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Игровые комплекты Молдовы и Украины
Украинская сборная сыграет в желтой форме. В прошлых контрольных спаррингах подопечные Сергея Реброва играли в синем комплекте.
Наш соперник из Молдовы сыграет в синей форме (голкипер – в зеленой).
Игровые формы на матч Молдова – Украина / Фото УАФ, Александра Гливинского
Напомним, что для "сине-желтых" эта встреча станет третьей и последней в рамках подготовки к чемпионату Европы-2024 по футболу. В предыдущих играх команда Реброва сохранила нулевую ничью с Германией и неожиданно проиграла полякам в Варшаве 3:1. Единственный гол в этих двух матчах в составе нашей сборной забил Артем Довбык.
Сергей Ребров уже объявил заявку на игру против Молдовы, в которой сможет рассчитывать на всех футболистов.
Отметим, что для сборной Молдовы этот поединок не имеет никакого серьезного значения. Ведь команда не будет играть на Евро-2024 в Германии.