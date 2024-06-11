Товариський поєдинок розпочнеться о 19:00 (за київським часом) на стадіоні "Зімбру" у Кишиневі. Це буде третій контрольний спаринг для "синьо-жовтих" у рамках підготовки до Євро-2024 з футболу.

До теми Де дивитися товариський матч Молдова – Україна напередодні Євро-2024

Хто може зіграти проти Молдови

Напередодні останнього поєдинку головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров визначився із заявкою на гру проти Молдови. У неї увійшли усі футболісти, котрі є у розташуванні національної команди. На щастя, поки що обходиться без кадрових втрат.

Очікується, що місце в українських воротах займе Андрій Лунін, який пропустив матч проти Німеччини через перемогу у Лізі чемпіонів із Реалом. У другому поєдинку проти Польщі Андрій був на лаві запасних.



Заявка України на гру із Молдовою / Фото УАФ

Зверніть увагу! Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію товариського матчу Молдова – Україна.

У першому товариському поєдинку команда Реброва втримала нульову нічию із Німеччиною. А от у другому матчі програла полякам 3:1. Єдиний гол у складі нашої збірної забив Артем Довбик.

Для Молдови цей спаринг є другим у червні 2024-го року. 8 червня ця збірна зіграла проти Кіпру, де здобула вольову перемогу з рахунком 3:2. Відзначимо, що Молдова не гратиме на Євро-2024 у Німеччині.