У вівторок, 11 червня, збірна України відіграє останній товариський матч цього місяця. Команда Сергія Реброва завітає в гості до Кишинева, де зійдеться зі збірною Молдови. 24 Канал розповідає про все найцікавіше стосовно цього спарингу.

Слідкуйте з нами Останній спаринг перед Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Молдова - Україна

Остання репетиція Євро-2024

Збірна України провела вже два із трьох червневих спарингів. Підопічні Сергія Реброва не програли Німеччині, розписавши нульову нічию із Бундестім. А ось із поляками наша команда впоратись не змогла – 1:3 у Варшаві.

Одразу після зустрічі із "Кадрою" УАФ оголосила заявку збірної України на Євро-2024. Сюрпризів там не було, Ребров викликав на чемпіонат тих же 25 гравців, які були в команді під час товариських зустрічей.



Склад збірної України на Євро-2024 / фото з інстаграму УАФ

На матч із Молдовою кадрових втрат у нашої команди не прогнозується. Віталій Миколенко не був готовий до першого спарингу, а у матчі з Польщею відіграв лише один тайм. Тим не менш, захисник Евертона має бути готовим до матчу в Кишиневі, а також до Євро-2024.

Що чекати від Молдови

Команда Сергія Клещенка серйозно виросла за останні роки. Зазвичай молдовці не мали серйозних амбіцій та обмежувались бажання посісти не останнє місце у кваліфікаційних групах.

Але у відборі на Євро наші сусіди були дуже близькі до потрапляння на турнір. Молдова змогла взяти 4 очки проти збірної Польщі, а також не програла вдома Албанії та Чехії.

Проте у вирішальному матчі в останньому турі "триколорні" крупно поступились на виїзді чехам і втратили шанс поїхати на Євро. Важливу роль в успіхах молдован зіграв захисник Карпат Владислав Бабогло.



Владислав Бабогло грає за Карпати / фото з сайту клубу

Захисник народився у Молдові, але всю кар'єру проводив в Україні (Чорноморець, Олександрія, Карпати). Перед стартом кваліфікації Владислав вирішив взяти громадянство Молдови і вже встиг оформити два голи – проти Польщі та Албанії.

Хто зіграє у спарингу

Склад України передбачити вкрай непросто. У червні Сергій Ребров активно застосовував ротацію та жодного разу не грав наближеним до основи набором гравців.

Зрештою не варто від тренера очікувати найсильнішого складу прямо перед стартом Євро. Все ж буде прикро через товариський матч втратити когось із важливих виконавців.

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Можна очікувати появу з перших хвилин Луніна та Бражка. Перший має стати нашим основним кіпером на Євро, але у спарингах поки не грав. Що ж стосується гравця Динамо, то він поки відіграв лише півтайму проти поляків.

Найважче буде спрогнозувати склад оборони. Всі центрбеки отримали ігровий час у перших двох спарингах і запасні футболісти відверто не вразили. Миколенка навряд чи будуть перенавантажувати.

Орієнтовний склад: Лунін – Конопля, Сваток, Забарний, Михайліченко – Бражко, Зінченко, Шапаренко – Ярмоленко, Яремчук, Мудрик.

Історія зустрічей

Україна та Польща зіграли лише п'ять очних матчів за свою історію. Перевага на боці нашої команди – три перемоги при двох нічиїх та жодній поразці. Різниця голів – 6:3.

Лише два з цих матчів були офіційними. У відборі на ЧС-2014 команда Михайла Фоменка не змогла обіграти сусідів на їх полі (0:0), але вдома взяла своє (2:1). Голами відзначились Ярмоленко та Хачеріді.

Всі матчі України проти Молдови:

Товариський матч, 1996 рік . Молдова – Україна 2:2 (Тестіміцану, 72, Попович, 83 – Гусейнов, 49, 66)

. Молдова – Україна (Тестіміцану, 72, Попович, 83 – Гусейнов, 49, 66) Товариський матч, 1997 рік . Україна – Молдова 1:0 (Ребров, 56)

. Україна – Молдова (Ребров, 56) Відбір ЧС-2014 . Молдова – Україна 0:0

. Молдова – Україна Відбір ЧС-2014 . Україна – Молдова 2:1 (Ярмоленко, 61, Хачеріді, 71 – Суворов, 80)

. Україна – Молдова (Ярмоленко, 61, Хачеріді, 71 – Суворов, 80) Товариський матч, 2014 рік. Україна – Молдова 1:0 (Безус, 63)

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Де дивитися

Пряма трансляція матчу Молдова – Україна буде доступна на двох платформах на території нашої країни. Користувачі інтернету зможуть подивитися спаринг наживо на ОТТ-сервісі Megogo. Там же будуть доступні і передматчева студія з експертами та ведучими.

У свою чергу телеглядачам зустріч буде доступна у прямому ефірі на регіональних каналах Суспільного. Також текстова онлайн-трансляція матчу Молдова – Україна відбудеться на сайті 24 Каналу. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

Україна на Євро-2024: