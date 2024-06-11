Національні команди вийдуть на футбольне поле стадіону "Зімбру", що у Кишиневі. Обидві збірні вже визначились із ігровими комплектами форм на товариську зустріч.
До теми Анонс матчу Молдова – Україна: що треба знати про останній товариський поєдинок перед Євро-2024
Ігрові комплекти Молдови та України
Українська збірна зіграє у жовтій формі. У минулих контрольних спарингах підопічні Сергія Реброва грали у синьому комплекті.
Наш суперник із Молдови зіграє у синій формі (голкіпер – у зеленій).
Ігрові форми на матч Молдова – Україна / Фото УАФ, Олександра Гливинського
Нагадаємо, що для "синьо-жовтих" ця зустріч стане третьою та останньою у рамках підготовки до чемпіонату Європи-2024 з футболу. У попередніх іграх команда Реброва зберегла нульову нічию із Німеччиною та несподівано програла полякам у Варшаві 3:1. Єдиний гол у цих двох матчах у складі нашої збірної забив Артем Довбик.
Сергій Ребров вже оголосив заявку на гру проти Молдови, у якій зможе розраховувати на усіх футболістів.
Відзначимо, що для збірної Молдови цей поєдинок не має жодного серйозного значення. Адже команда не гратиме на Євро-2024 у Німеччині.