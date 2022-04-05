Між нашими народами завжди була прірва довжиною в століття, – Зозуля продовжує допомогти ЗСУ

Український футболіст Роман Зозуля продовжує допомагати українським військовим. Він прозвітував про чергову гуманітарку.

Футболіст активно допомагає українцям

Зозуля розповів, що чергова партія першої медичної допомоги вже відправилась до наших бійців на передову. Роман активно допомагає українському народу.

До речі Зозуля разом з іншими українськими футболістами допоміг медикам з Дніпра

"Сьогодні всі українці подібні до бджіл, які невпинно працюють на благо свого вулика. Ми всі єдині в прагненні перемоги. Ми всі єдині в прагненні помсти за полеглих Героїв і закатованих мирних жителів. І поки ми оплакуємо страшні звірства, скоєні рашистами в українських містах, родичі орків оплакують мікрохвильовки та золото, яке до них так і не доїхало", – зазначив футболіст.

Роман наголосив, що українці та росіяни ніколи не були братами.

Це вкотре підтверджує, що між нашими народами завжди була прірва довжиною в століття. Ми обов’язково переможемо, бо кожен з нас вкладає в цю перемогу душу, сили та життя,

– додав Зозуля.



Зозуля допомагає ЗСУ / Фото з фейсбуку футболіста



Зозуля допомагає ЗСУ / Фото з фейсбуку футболіста