Зозуля прозвітував про нову допомогу

Футболіст наголосив, що лікарі також потребують допомоги волонтерів. Адже вони роблять все можливе для того, аби врятувати всіх постраждалих від путінської орди.

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Зозуля розповів про допомогу лікарям з Дніпра.

"Крім військового фронту постійної допомоги та підтримки потребує і медичний. Наші героїчні лікарі викладаються на 100%, аби врятувати життя і поставити на ноги українських воїнів і мирних мешканців, які постраждали внаслідок рашистської навали", – написав Роман.

Також йому допомогли й інші українські футболісти: Григорій Бущан, Микола Шапаренко та Євгеній Челебко.

Сьогодні ми передали лікарні Мечникова в Дніпрі надважливі губки для реконструкції оболонки спинного і головного мозку. Дякую за фінансову підтримку моїм друзям – Жорі Бущану, Миколі Шапаренку і Жені Чеберко,

– додав футболіст.



Зозуля допомагає українським медикам / Фото з фейсбуку футболіста



Допомога від Зозулі / Фото з фейсбуку Романа