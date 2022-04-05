Футболіст активно допомагає українцям

Зозуля розповів, що чергова партія першої медичної допомоги вже відправилась до наших бійців на передову. Роман активно допомагає українському народу.

До речі Зозуля разом з іншими українськими футболістами допоміг медикам з Дніпра

"Сьогодні всі українці подібні до бджіл, які невпинно працюють на благо свого вулика. Ми всі єдині в прагненні перемоги. Ми всі єдині в прагненні помсти за полеглих Героїв і закатованих мирних жителів. І поки ми оплакуємо страшні звірства, скоєні рашистами в українських містах, родичі орків оплакують мікрохвильовки та золото, яке до них так і не доїхало", – зазначив футболіст.

Роман наголосив, що українці та росіяни ніколи не були братами.

Це вкотре підтверджує, що між нашими народами завжди була прірва довжиною в століття. Ми обов’язково переможемо, бо кожен з нас вкладає в цю перемогу душу, сили та життя,

– додав Зозуля.



Зозуля допомагає ЗСУ / Фото з фейсбуку футболіста



Зозуля допомагає ЗСУ / Фото з фейсбуку футболіста