Футболіст активно допомагає українцям
Зозуля розповів, що чергова партія першої медичної допомоги вже відправилась до наших бійців на передову. Роман активно допомагає українському народу.
До речі Зозуля разом з іншими українськими футболістами допоміг медикам з Дніпра
"Сьогодні всі українці подібні до бджіл, які невпинно працюють на благо свого вулика. Ми всі єдині в прагненні перемоги. Ми всі єдині в прагненні помсти за полеглих Героїв і закатованих мирних жителів. І поки ми оплакуємо страшні звірства, скоєні рашистами в українських містах, родичі орків оплакують мікрохвильовки та золото, яке до них так і не доїхало", – зазначив футболіст.
Роман наголосив, що українці та росіяни ніколи не були братами.
Це вкотре підтверджує, що між нашими народами завжди була прірва довжиною в століття. Ми обов’язково переможемо, бо кожен з нас вкладає в цю перемогу душу, сили та життя,
– додав Зозуля.
Зозуля допомагає ЗСУ / Фото з фейсбуку футболіста
Зозуля допомагає ЗСУ / Фото з фейсбуку футболіста
- Зозуля активно допомагає нашим військовим. Раніше він купив для земляків дві машини швидкої допомоги, які з Іспанії поїхали у Київ та Харків.
- Роман виставив на аукціон свою футболку. Кошти з якої передадуть на потреби армії.
- Футболіст розповідав про перші результати проєкту на потреби української армії.
- Також він прозвітував про допомогу лікарям з Дніпра.