Футболист помогает украинцам
Зозуля рассказал, что очередная партия первой медицинской помощи уже отправилась к нашим бойцам на передовую. Роман активно помогает украинскому народу.
К стати Зозуля вместе с другими украинскими футболистами помог медикам из Днепра
"Сьогодні всі українці подібні до бджіл, які невпинно працюють на благо свого вулика. Ми всі єдині в прагненні перемоги. Ми всі єдині в прагненні помсти за полеглих Героїв і закатованих мирних жителів. І поки ми оплакуємо страшні звірства, скоєні рашистами в українських містах, родичі орків оплакують мікрохвильовки та золото, яке до них так і не доїхало", – зазначив футболіст.
Роман наголосив, що українці та росіяни ніколи не були братами.
Це вкотре підтверджує, що між нашими народами завжди була прірва довжиною в століття. Ми обов’язково переможемо, бо кожен з нас вкладає в цю перемогу душу, сили та життя,
– додав Зозуля.
Зозуля помогает ВСУ / Фото с фейсбука
Зозуля помогает ВСУ / Фото с фейсбука
- Зозуля активно помогает нашим военным. Ранее он купил для земляков две машины скорой помощи, которые из Испании уехали в Киев и Харьков.
- Также Роман выставил свою футболку на аукцион. Средства из которой будут переданы на нужды армии.
- Футболист рассказывал о первых результатах проекта на нужды украинской армии.
- Также он отчитался о помощи врачам из Днепра.