Зозуля: Перемога вже близько

Футболіст наголосив, що завжди пишався своїм корінням, проте сьогодні це почуття особливе. Він в захваті від кожного українця, який бореться з російськими окупантами.

Варте уваги Уболівальники з Шотландії збирають кошти для українських дітей, які постраждали від війни

Гравець повідомив, що швидка допомога з Іспанії вже в дорозі до Київщини та Харківщини.

Також він підтримав український народ та запевнив, що перемога вже близько.

Повний текст футболіста

Швидка допомога з Іспанії вже мчить до наших захисників.

Ми нарешті подолали всі бюрократичні труднощі та відправили 2 карети з подарунками на Київщину і Харківщину. Працюємо 24/7 над наступними поставками.

Завжди пишався, що я українець, але сьогодні розпирає гордість за кожного мого співвітчизника – жінок, які скляними банками збивають ворожі дрони, чоловіків, які голими руками зупиняють танки, безжальних конотопських відьом, волонтерів, спортсменів, які з усіх куточків світу максимально мобілізовані і підтримують свою країну, і, звісно, Героїв, які щодня ризикують своїм життям в найзапекліших боях.

Серце розривається за знищені рашистськими загарбниками міста, скалічені долі і смерті українців, яких надто багато… Але знаю, що весь наш біль і сльози повернуться грьобаним оркам в 100 кратному розмірі. Зворотній відлік їхнього кінця почався 11 днів тому. І стрімко наближається до фіналу. Впевнений, що нація зомбованих патологічних боягузів зовсім скоро почне перегризати одне одному горло, а на кордонах про них подбають вже наші воїни.

Мочіть, братики, цих рашистських вибл*дків, а ми будемо всім світом вам допомагати і прикривати ваші спини.

Перемога вже близько.

P.S. Дякую усім футболістам та українській діаспорі в Іспанії за потужну підтримку.



Зозуля допомагає українській армії / Фото з фейсбуку гравця



Зозуля допомагає українській армії / Фото з фейсбуку гравця

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!