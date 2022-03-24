Серйозна підтримка захисникам України Колишній гравець збірної України розповів, що цей проєкт стартував лише сім днів тому, але вже приніс перші серйозні результати. Роман Зозуля подякував усім за підтримку. Варто прочитатиРосіяни вірять, що Бандера живий, – Зозуля перепросив, але назвав народ Росії стадом баранів Одразу чотири нові автівки вирушили в Україну для українських підрозділів.Машини були заповнені необхідними речами. Не втомлююсь дякувати кожному з вас за підтримку. Вас дуже багато: футболісти, фотографи, підприємці, держслужбовці, футбольні фанати, майстри татуювань і усі українці, які об’єднались та виконують надважливу роботу для підтримки наших Воїнів. Зозуля у пості попросив усіх підтримувати проєкт і надалі, додавши реквізити карток для збору коштів. Спільними зусиллями Україна здобуде перемогу над Росією. Зозуля допоміг армії: дивіться відео Раніше Зозуля купив для земляків дві машини швидкої допомоги, які з Іспанії поїхали у Київ та Харків. Роман разом із іншим українським гравцем Романом Безусом долучився до аукціону на потреби ЗСУ. Футболісти дали іменні футболки з автографами. Повний текст публікації з фейсбуку Зозулі Рівно тиждень тому ми запустили проєкт "Народна тачанка". На відео результат нашої з вами роботи. Не втомлююсь дякувати кожному з вас за підтримку. Вас дуже багато: футболісти, фотографи, підприємці, держслужбовці, футбольні фанати, майстри татуювань і усі українці, які об’єднались та виконують надважливу роботу для підтримки наших Воїнів. Перші авто вже відправилися на допомогу українським підрозділам. Транспорт, звісно, прибув непорожній. Окремо хочу подякувати нашим друзям з Німеччини та Польщі, які допомогли купити необхідні речі та власними коштами закрили багато потреб. Просимо підтримувати цей проєкт і надалі. Бо ми усі – "Народна армія" і спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу! Реквізити: Карта :ПриватБанк 4731219612422869 БАРСУКОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Установа банку: ПриватБанк МФО банку: 305299 Отримувач платежу БАРСУКОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ IBAN: UA753052990000026205735838055 Рахунок отримувача: 26205735838055 Валюта карти:UAH РНОКПП отримувача: 2896903638 Призначення платежу: Поповнення рахунку БАРСУКОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ Монобанк Переказ на картку monobank. Одержувач: Олександр Барсуков https://send.monobank.ua/3gLw7WzbmT BENEFICIARY Отримувач (П. І. Б. отримувача рахунку латиницею) BARSUKOV OLEKSANDR IBAN: UA733052990000026202889160661 ACCOUNT Рахунок в банку одержувача (номер пластикової карти або поточний рахунок в Приватбанку) 4731 2196 1245 8152 BANK OF BENEFICIARY Банк отримувача JSC CB PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X CORRESPONDENT ACCOUNT Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 0011000080 INTERMEDIARY BANK Банк-кореспондент JP MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE/BIC: CHASUS33 Валюта карти: USD