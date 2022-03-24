Не втомлююсь дякувати кожному з вас за підтримку. Вас дуже багато: футболісти, фотографи, підприємці, держслужбовці, футбольні фанати, майстри татуювань і усі українці, які об’єднались та виконують надважливу роботу для підтримки наших Воїнів.

Зозуля у пості попросив усіх підтримувати проєкт і надалі, додавши реквізити карток для збору коштів. Спільними зусиллями Україна здобуде перемогу над Росією.

Зозуля допоміг армії: дивіться відео

Раніше Зозуля купив для земляків дві машини швидкої допомоги, які з Іспанії поїхали у Київ та Харків.

Роман разом із іншим українським гравцем Романом Безусом долучився до аукціону на потреби ЗСУ. Футболісти дали іменні футболки з автографами.

Повний текст публікації з фейсбуку Зозулі

Рівно тиждень тому ми запустили проєкт "Народна тачанка". На відео результат нашої з вами роботи. Не втомлююсь дякувати кожному з вас за підтримку. Вас дуже багато: футболісти, фотографи, підприємці, держслужбовці, футбольні фанати, майстри татуювань і усі українці, які об’єднались та виконують надважливу роботу для підтримки наших Воїнів.

Перші авто вже відправилися на допомогу українським підрозділам. Транспорт, звісно, прибув непорожній. Окремо хочу подякувати нашим друзям з Німеччини та Польщі, які допомогли купити необхідні речі та власними коштами закрили багато потреб.

Просимо підтримувати цей проєкт і надалі. Бо ми усі – "Народна армія" і спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу!

Реквізити: Карта :ПриватБанк 4731219612422869 БАРСУКОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

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