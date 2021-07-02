Мій син зробив внесок, – батько Бєсєдіна розповів про відновлення футболіста після важкої травми

Форвард Артем Бєсєдін отримав травму в матчі за збірну України. В матчі 1/8 фіналу Євро-2020 він провів на полі лише декілька хвилин. Україна здобула перемогу та пройшла у чвертьфінал, а на гравця очікує довге відновлення.

Бєсєдін вийшов на поле на 91-й хвилині. А на 98-й хвилині Даніельсон грубо зіграв проти нього в підкаті, за що отримав червону картку. Залишившись у більшості, збірна України забила переможний гол на 120+1 хвилині матчу – відзначився Довбик.

Дивився відео з Довбиком. Батьки сміються, плачуть від задоволення, що їхній син забив гол. А мені що? Якщо я пущу сльозу, це, мабуть, буде неправильно. Мені дуже боляче. Хоча, зізнатися, я дуже радий, що виграла збірна, пройшла в 1/4. І мій син зробив внесок,

– зізнався Юрій Бєсєдін, батько футболіста.

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За його словами, зараз Артем перебуває у гіпсі. А також вживає знеболювальні через постійні болі.

"Болі у нього, а там Бог його знає. Я сподіваюся... 25 років – це ж не 50. Можливо, син швидше повернеться в команду. Для мене син – підтримка в житті, зрозуміло, гордість. Як мені дружина нещодавно сказала, перші сім років дітей потрібно любити, наступні сім років – виховувати, а далі – молитися. Ось і молимося. І родина у нього яка гарна: дружина, діти, дім. Мені здається, без невдач немає й подвигів. Все одно, я дуже радий за збірну, що вона пройшла. Радий, що Зінченко віддав йому "Лева матчу". Приємно, що така команда і люди розуміють, підтримують мого сина", – сказав Юрій Бєсєдін.

Травма Бєсєдіна: коротко