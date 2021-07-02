Українці здивовані мужністю Бєсєдіна

На сайті з'явилась електронна петиція з пропозицією нагородити орденом "За мужність" футболіста збірної України Артема Бєсєдіна. Вона була зареєстрована 1 липня.

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Пропоную Володимиру Зеленському нагородити футболіста збірної України Бєсєдіна орденом "За мужність" за виявлені у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу жертовність і мужність, що стало однією з вагомих причин успіху нашої збірної,

– йдеться у петиції.

В українців є ще 91 день, щоб віддати свій голос. Станом на 2 липня (14:28) петиція зібрала вже 120 підписів. Для розгляду її Володимиром Зеленським необхідно набрати 25 тисяч голосів людей.

Моторошна травма Бєсєдіна у грі проти Швеції

Артем Бєсєдін не встиг добре увійти у гру, як матч для нього завершився. Захисник Швеції Даніельсон хотів зіграти на випередження, але замість зіграти у м'яч влетів прямою ногою шипами у ногу Артема. Українець також не став прибирати ногу. У трансляції було видно, як вигнулось коліно футболіста збірної України.

Зверніть увагу! Італійський арбітр не відразу вилучив шведа з поля, показавши йому лише попередження. Однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вийняв з кишені пряму червону картку.

Динамівець покинув поле лише з допомогою медиків та навіть не зміг стати на травмовану ногу. Виглядало це дуже моторошно. Відразу після поєдинку гравець полетів у Київ, де пройшов медичне обстеження.

МРТ показало, що у Бєсєдіна часткове ушкодження задньої хрестоподібної зв'язки, внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму. Найближчі 6 місяців фанати точно не побачать форварда на футбольному полі.