Беседин вышел на поле на 91-й минуте. А на 98-й минуте Даниельсон грубо сыграл против него в подкате, за что получил красную карточку. Оставшись в большинстве, сборная Украины забила победный гол на 120+1 минуте матча – отличился Довбик.

Смотрел видео с Довбиком. Родители смеются, плачут от удовольствия, что их сын забил гол. А мне что? Если я пущу слезу, это, пожалуй, будет неправильно. Мне очень больно. Хотя, признаться, я очень рад, что выиграла сборная прошла в 1/4. И мой сын сделал вклад,

– признался Юрий Беседин, отец футболиста.

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По его словам, сейчас Артем находится в гипсе. А также принимает обезболивающие из-за постоянной боли.

"Боли у него, а там Бог его знает. Я надеюсь... 25 лет – это не 50. Возможно, сын быстрее вернется в команду. Для меня сын – поддержка в жизни, разумеется, гордость. Как мне жена недавно сказала, первые семь лет детей нужно любить, следующие семь лет – воспитывать, а дальше – молиться. Вот и молимся. И семья у него какая красивая: жена, дети, дом. Мне кажется, без неудач нет и подвигов. Все равно, я очень рад за сборную, что она прошла. Рад, что Зинченко отдал ему "Льва матча". Приятно, что такая команда и люди понимают, поддерживают моего сына", – сказал Юрий Беседин.

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