За словами лікаря Динамо Андрія Шморгуна, у Бєсєдіна від удару прямою ногою "трапилася гіперекстензія в колінному суглобі, яка викликала значну травму". Попередньо футболістові доведеться консервативне лікування. А київський клуб повинен отримати значні виплати.

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Скільки отримає Динамо за травму Бєсєдіна

Згідно з правилами УЄФА, Динамо отримає грошову компенсацію за травму Бесєдіна. Вона передбачена у випадках, коли футболіст, який отримав травму в матчі турніру, вибуває на термін більше 28 днів. "День відновлення" гравця коштує близько 20 тисяч євро.

Раніше була інформація, що Барселона за травму Усмана Дембеле, який вибув на чотири місяці, отримає близько 2,5 мільйонів євро.

Тобто за півроку або 180 днів Динамо належить близько 3,7 мільйонів євро.