Бєсєдін зазнав травми в додатковий час матчу 1/8 фіналу Євро-2020 між Швецією та Україною. Артем не змін продовжити гру після того, як Маркус Даніельсон прямою ногою "в'їхав" у коліно нашого гравця.

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Бєсєдін залишив поле з допомогою медиків, а Даніельсон отримав вилучення.

Що відомо про травму Бєсєдіна

Первинне обстеження головним лікарем збірної України Артуром Глущенком показало ушкодження одразу декількох м'язів ноги.

Також є підозра на ушкодження хрестоподібних зв'язок. У збірній України заявили, що більш точний діагноз Бєсєдіну можна поставити після проведення МРТ.

Через травму Бєсєдін повернувся до Києва для обстеження й лікування у Динамо.

Зазвичай через такі травми футболісти пропускають 6 – 9 місяців.

Даніельсон перепросив

Захисник збірної Швеції Даніельсон повідомив, що розмовляв з Бесєдіним. Про це повідомляє Aftonbladet.

"Я бачив повтор епізоду на фото, і це виглядає зовсім не добре. Його коліно зігнулося у зворотну сторону. Судді використовували VAR і прийшли до висновку, що там була червона картка – ймовірно, так і є, навіть якщо в той момент це здавалося трохи несправедливим.

У мене не було наміру заподіяти шкоду. Я сказав йому це, і сподіваюся, він швидко відновиться. Він не говорить англійською, і їх капітан перекладав – все виглядало так, ніби він прийняв мої вибачення", – сказав Даніельсон.

Повідомляється, що швед перепросив у Бєсєдіна у роздягальні після матчу.

Збірна України перемогла Швецію з рахунком 2:1 завдяки голу Артема Довбика наприкінці додаткового часу. Вже 3 липня українці зіграють в 1/4 фіналу проти Англії.