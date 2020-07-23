23 липня президент київського "Динамо" Ігор Суркіс представив екснаставника "Шахтаря" Мірчу Луческу в якості головного тренера "біло-синіх".

Ймовірно, вболівальники "гірників" злі на румунського фахівця. Про це пише Sport.ua.

До слова: Це плювок в очі вболівальникам: фани "Динамо" виступили проти Луческу і обіцяють акції протесту

У всякому разі, окремі користувачі вільної енциклопедії, які виправили біографію Луческу, назвавши його "головним тренером ФК "Cміття" і "зрадником "Шахтаря".

Що відомо про Луческу?

74-річний румунський тренер підписав контракт з "Динамо" на 2 роки. Луческу є легендою принципового суперника "Динамо" – "Шахтаря". З "Шахтарем" Луческу у 2009 році виграв Кубок УЄФА, а на шляху до фіналу переміг "Динамо".

Луческу – восьмиразовий чемпіон України на чолі "гірників". Очолював "Інтер", "Галатасарай", "Бешикташ", "Зеніт" та збірну Туреччини.